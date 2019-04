Facebook

Jubel beim WAC © GEPA pictures/Walter Luger

Neun Runden waren die Kärntner bereits sieglos. Gegen St. Pölten sollte nun endlich die Wende her. Doch gleich zu Beginn eine gefährliche Situation aus Sicht des WAC. Schmitz sah nach in der 4. Minute bereits die gelbe Karte. Eine gute Entscheidung übrigens des Schiedsrichterteams, die keinen Elfmeter gaben. Die Niederösterreicher konnten mit dem Freistoß allerdings nichts anfangen. Die Kärntner mit einer guten Chance durch Ritzmaier, der es mit dem linken Fuß im Sechzehner versuchte, doch das Leder ging vorbei.

In der 25. Minute musste die Partie aufgrund einer Verletzung von Kwang-Ryong unterbrochen werden - wobei WAC-Goalie Kofler bei der Aktion ganz klar den Ball spielte. Knapp vor der Pause der erlösende und sehenswerte Treffer durch Schmid (45.) mit rechts aus der Distanz. Der 19-Jährige konnte über sein erstes Saisontor jubeln. Liendl hätte sofort nachlegen können, scheiterte jedoch am gegnerischen Goalie. Mit einem 1:0 ging es für die Kärntner in die Kabinen.

Nach der Pause machte St. Pölten Dampf. Luxbacher hatte den Ausgleich am Fuß. Schmitz daraufhin mit zwei Distanzschüssen, doch von einem 2:0 waren diese beiden Versuche weit entfernt. In der 59. eine weitere Topmöglichkeit durch eine Flanke von Liendl auf Leitgeb - der traf allerdings nur die Querlatte. Und auch Wernitznig ließ sich blicken - seine akrobatische Einlage führte jedoch nicht zum 2:0. Infolgedessen Pech für den WAC mit einem Pfiff des Schiris - Schmid spielte einen Pass nach vorne, doch der Schiri sah Novak im Abseits. Also kein Tor. 69. Minute: Wechsel beim WAC: Jovanovic statt Schmid.