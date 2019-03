Nach einer verunglückten Kopfballrückgabe von Gollner kam Joao Victor an den Ball und traf zum 0:3.

Der WAC und Michael Sollbauer stellen sich dem LASK (Joao Victor) entgegen © (c) APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER (EXPA/REINHARD EISENBAUER)

Hier geht es zum Liveticker

Fazit 1. Halbzeit

Der WAC startete sehr aktiv in die Partie, versuchte, den LASK unter Druck zu setzen. Die Linzer standen defensiv gewohnt kompakt und ließen nur eine Halbchance zu. Nach einem Eckball von Michael Liendl kam Manfred Gollner zum Kopfball. Die Kugel ging aber über das Tor.

Mit Fortdauer des Spiels nahm der LASK das Heft des Handelns in die Hand, ohne aber selbst zwingend gefährlich zu werden. So war es wieder einmal ein Standard, der zu einem Treffer führte. Peter Michorl führte einen Freistoß von links aus, zirkelte den Ball in den Strafraum, dort entwischte Klauss der WAC-Abwehr und köpfelte zum 0:1 ein (17.).

WAC - LASK Tore: Klauss (17.), Ullmann (30.), Joao Victor (44.). WAC:Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Friesenbichler, Koita. LASK: Schlager; Ramsebner, Trauner, Wiesinger; Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann; Goiginger, Klauss, Joao Victor.

Die Wolfsberger blieben weiterhin bemüht, die Linzer weiterhin abgeklärt. Nach einer halben Stunde fing der LASK einen Angriff ab, konterte schnell über die rechte Seite. Joao Victor verlagerte das Spiel mit einer Flanke auf links, wo Maximilian Ullmann angelaufen kam und aus 12 Metern überlegt ins lange Eck zum 0:2 abschloss.

Vor der Pause kam's noch schlimmer. Eine verunglückte Kopfball-Rückgabe von Manfred Gollner fiel Joao Victor vor die Beine. Der Stürmer tanzte Michael Sollbauer aus und traf flach ins Eck (44.).

Michael Liendl fährt heute mit dem E-Scooter in die Meistergruppe.

WAC - LASK

Lavanttal Arena. 14:30 Uhr#WACASK pic.twitter.com/m5VnDT5pEl — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 31. März 2019

