Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der WAC und Michael Sollbauer stellen sich dem LASK (Joao Victor) entgegen © (c) APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER (EXPA/REINHARD EISENBAUER)

Hier geht es zum Liveticker

Laut Papierform sind die Gäste aus Linz leichter Favorit. Trainer Christian Ilzer sieht seine Mannschaft aber auf Augenhöhe: "Das haben wir in den zwei bisherigen Saisonduellen bewiesen."

So wird der WAC das Spiel beginnen: Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Friesenbichler, Koita.

Einige Fakten

- Der RZ Pellets WAC ist seit 6 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen. Von den ersten 11 Heimspielen wurden nur 2 verloren – wie zuvor nur 2013/14.

- Der LASK ist in in Auswärtsspielen beim WAC ungeschlagen. In den 4 Heimspielduellen in der 2. Liga blieb der WAC gegen den LASK ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis).

- Der LASK blieb als einziges Team der Bundesliga im Frühjahr ohne Punkteverlust, insgesamt gewannen die Linzer die letzten 5 BL-Spiele.

- Der LASK ist seit 12 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. So lange blieben die Linzer in der Bundesliga zuvor nur 1979/80 ungeschlagen – damals 13 Spiele in Folge.

Michael Liendl fährt heute mit dem E-Scooter in die Meistergruppe.

WAC - LASK

Lavanttal Arena. 14:30 Uhr#WACASK pic.twitter.com/m5VnDT5pEl — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 31. März 2019

Hier geht es zum Liveticker