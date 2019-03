Sollte sich der Lavanttaler Bundesligaklub für die Europa League qualifizieren, fällt das Klagenfurter Wörthersee Stadion als mögliche Spielstätte weg, kritisiert die FPÖ. Sie will von "For Forest" weiter nichts wissen.

2015 spielte der WAC in Klagenfurt gegen Borussia Dortmund © Kuess

In ihrer strikten Ablehnung des Kunstprojekts „For Forest“ im Klagenfurter Stadion hat die Kärntner FPÖ nun plötzlich den Fußball-Bundesligaklub WAC für sich entdeckt. Sollte sich der Lavanttaler Verein, der eine starke Saison spielt und auf einen internationalen Startplatz hofft, für die Europa League qualifizieren, könnte er „prominente Gegner aus Europa im Spätsommer und Herbst nirgendwo in Kärnten empfangen“, so die Befürchtung von FPÖ-Chef Gernot Darmann in einer Aussendung.