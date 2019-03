Großer Qualitätsunterschied SK Sturm hat den schönsten Rasen, Mattersburg einen "Acker"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der SK Sturm hat den schönsten Rasen der Bundesliga © APA/EXPA/ Erwin Scheriau

Der SK Sturm Graz hat den schönsten Rasen der heimischen Fußball-Bundesliga. Das geht aus der aktuellen Pitch Competition der Vereinigung der Fußballer (VdF) hervor, bei der jeweils ein Spieler der Gästemannschaften nach Rücksprache mit seinen Kollegen nach jedem Auswärtsmatch ein Urteil abgibt (Höchstwertung 10 Punkte) und dieses dann via SMS an die VdF schickt.

Die Ergebnisse wurden im Grunddurchgang (22 Runden) gesammelt und ausgewertet, somit entstand ein Durchschnittswert pro Spielfeld. In der 2. Liga gab es eine Bestandsaufnahme nach 19 gespielten Runden.

Zwischenstand Bundesliga 1. SK Puntigamer Sturm Graz 8,91

2. LASK Linz 8,68

3. FC Red Bull Salzburg 8,36

4. Cashpoint SCR Altach 8,27

5. SKN St. Pölten 7,45

6. TSV Prolactal Hartberg 7,36

7. RZ Pelletes WAC 7,00

7. FC Wacker Innsbruck 7,00

7. FK Austria Wien 7,00

10. SK Rapid Wien 6,91

11. FC Flyeralarm Admira 5,00

12. SV Mattersburg 4,73

"Auffallend in beiden Ligen ist ein erheblicher Qualitätsunterschied bei den Spielfeldern. Beim SV Mattersburg, der vor ein paar Jahren noch Sieger der Pitch Competition war, kann man mit einem Wert von unter 5 schon von einem 'Acker' sprechen", hieß es in einer VdF-Aussendung am Mittwoch. Beim SK Sturm zeigte hingegen die Entwicklung "stetig nach oben. In Graz darf man sich mittlerweile schon über 'Wembleyrasen-Qualität' freuen", wurde in der Mitteilung betont.

Ein weiteres Highlight für die Spieler scheint trotz "Doppelbelastung" die TGW-Arena in Pasching zu sein. So ist der LASK mit einem Wert von 8,68 die Nummer zwei, und bei den OÖ-Juniors erreichte das ehemalige Waldstadion sogar den gesamtösterreichischen Höchstwert von 9,22 Punkten.

Zwischenstand 2. Liga 1. FC OÖ Juniors 9,22

2. FC Liefering 8,56

3. FC Wacker Innsbruck II 8,40

4. SV Guntamatic Ried 8,33

5. SV Licht-Loidl Lafnitz 8,20

6. SV Horn 8,00

7. KSV 1919 7,89

8. WSG Swarovski Wattens 7,50

9. SC Austria Lustenau 7,30

9. FC Blau Weiß Linz 7,30

11. SC Wr. Neustadt 7,22

12. Young Violets Austria Wien 7,20

13. SK Austria Klagenfurt 6,94

14. SKU Ertl Glas Amstetten 6,56

15. FAC Wien 4,65

16. SK Vorwärts Steyr 4,50