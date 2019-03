Facebook

Es geht um das Eingemachte in der Fußball-Bundesliga. Fünf Mannschaften haben die Chance auf einen der beiden Plätze über dem Strich, auf einen Platz in der Meistergruppe. Selbst in der Hand haben es nur der WAC und Sturm. Siegen die Wolfsberger und die Grazer können Rapid, Mattersburg und Hartberg machen, was sie wollen.

WAC - Admira

Sturm Graz - Austria Wien

Rapid Wien - Hartberg

St. Pölten - Mattersburg

Wacker Innsbruck - Salzburg

Altach - LASK

Der WAC geht mit der besten Ausgangslage in die Partie, liegt aktuell auf dem fünften Platz. In der Vorwoche in Hartberg hätte die Mannschaft von Christian Ilzer schon alles klarmachen können, schwächte sich aber durch eine vermeidbare gelb-rote Karte und muss nun heute zittern. Zu Gast in Wolfsberg ist nämlich die Admira und die Südstädter blicken auf eine makellose Frühjahrs-Bilanz zurück - drei Spiele, drei Siege.

Mit folgender Elf schickt Ilzer seine Elf gegen die Admira aufs Feld:



Sturm reicht ein Sieg gegen die Austria, die bereits fix für die Meistergruppe qualifiziert ist. Auch bei einem Punkt ist die Situation der Grazer, ob der guten Tordifferenz angenehm. Roman Mählich entscheidet sich gegen die Veilchen für Lukas Grozurek als Mittelstürmer.

Hartbergs Situation ist im Grunde aussichtslos. Ein hoher Sieg muss her, bei einer hohen Niederlage von Sturm gegen die Austria. Die Hartberger müssen nämlich nicht nur drei Punkte auf die Grazer gutmachen, sondern auch zwölf Tore gutmachen. Hartberg kann aber das Zünglein an der Waage sein, für den WAC und Sturm. Denn wenn die Hartberger den Hütteldorfern Punkte abnehmen, dann ist Rapid aus dem Rennen.

Nicht zu unterschätzen ist allerdings die Situation von Mattersburg. Ein Sieg der Burgenländer könnte bei einer Niederlage Sturms die Teilnahme an der Meistergruppe bedeuten. Wenn Sturm punktet gilt aber auch: Mattersburg muss in St. Pölten mit elf Toren Unterschied gewinnen.