© APA/ERWIN SCHERIAU

Der WAC steht dicht vor dem Einzug in die Fußball-Bundesliga-Meistergruppe. Vor dem letzten Grunddurchgangsspiel am Sonntag (17 Uhr) in der Lavanttal-Arena gegen den FC Admira haben die Kärntner als Fünfter alle Trümpfe in der Hand. Obwohl schon ein Remis ein Fixticket bringen würde, spielt das Team von Trainer Christian Ilzer voll auf Sieg und will sich nicht auf Schützenhilfe verlassen.

"Ich traue Rapid einen hohen Sieg gegen Hartberg zu, und ich traue Sturm zu, gegen die Austria zu gewinnen", sagte Ilzer. Seine Mannschaft geht mit einem Plus von drei Punkten auf Rapid in die finale Runde, der Sechste Sturm, der momentan als letztes Team in die Meistergruppe einziehen würde, ist einen Zähler entfernt. "Es ist für uns ein Finale, und wir werden uns dabei auf gar nichts verlassen", verlautete der WAC-Trainer.

Sein Team brennt darauf, endlich wieder einmal einen Sieg zu feiern. In den jüngsten sieben Runden gab es zwei Niederlagen und gleich fünf Remis, darunter das 1:1 zuletzt in Hartberg. "Wir jagen seit Wochen einem Sieg nach, bringen gute Leistungen, können aber einfach keine Partien mehr gewinnen", weiß Ilzer. Auch deshalb ist ein Unentschieden zu Beginn der Partie kein Thema. "Es ist ganz einfach. Wir gehen voll auf Sieg und müssen liefern", betonte der 41-jährige Steirer. Im Laufe der Partie könne sich die Situation natürlich verändern. "Wenn es in der 80. Minute 1:1 steht, werden wir nicht 'all in' gehen, um den Sieg zu holen."

"Er ist den Köpfen"

Ein Remis wäre diesmal eher zu verschmerzen als zuletzt, wo man trotz klarer Überlegenheit in den ersten 55 Minuten in Hartberg nicht voll punkten konnte. "Wenn wir es schaffen, ist es für den WAC ein sehr großer Erfolg", betonte Ilzer. Seine Spieler, die sich trotz der Sieglosserie "in die richtige Richtung entwickeln", spüren den Druck durch den unmittelbar bevorstehenden Erfolg. "Den kann man vielleicht künstlich wegreden, er ist aber in den Köpfen der Spieler drinnen", erläuterte der WAC-Coach.

Die anstehende Aufgabe ist keine leichte, hat die als Schlusslicht ins Jahr gestartete Admira doch die ersten drei Partien 2019 alle gewonnen und dadurch auch den Sprung auf Rang zehn geschafft. "Es kommt die neben dem LASK zweitbeste Mannschaft im Frühjahr, das ist eine Aufgabe, die nicht ohne ist. Die Admira ist sehr gut drauf", hat Ilzer großen Respekt vor den Südstädtern. Beim WAC fehlt neben Abwehrchef Nemanja Rnic nun auch die gesperrte Offensivstütze Marcel Ritzmaier.