Was muss am Sonntag passieren, dass die Wölfe über dem Strich und damit in der Meistergruppe landen?

Am Sonntag um 17 Uhr kommt es zum alles entscheidenden Spiel in Wolfsberg. Die Wölfe können es aus eigener Kraft in die Meistergruppe und damit unter die 6 besten Teams Österreichs für die finale Phase der Meisterschaft schaffen. Durch das Unentschieden in Hartberg und die Ergebnisse der anderen Spiele ist die Ausgangslage für den WAC jedoch sehr gut.

-Ein Sieg oder ein Remis gegen Flyeralarm Admira

-Bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn gleichzeitig Sturm Graz gegen die Austria verliert sowie Rapid oder Mattersburg nicht gewinnen

-Bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn Rapid und Mattersburg nicht gewinnen

-Bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn Rapid und Mattersburg bei ihren Siegen jeweils nicht den Rückstand in der Tordifferenz (4 bzw. 10 Tore Rückstand) wettmachen

-Bei einer Niederlage gegen die Admira, wenn gleichzeitig Sturm Graz gegen die Austria verliert sowie Rapid oder Mattersburg mit einem Sieg nicht den Rückstand in der Tordifferenz (4 bzw. 10 Tore Rückstand) wettmacht

Lukas Schmitz: "Wir müssen hochprofessionell sein. Wir wollen natürlich gewinnen aber wir müssen auch Ergebnisse liefern. Wir wissen, dass uns ein Punkt reicht aber wir müssen kontrolliert nach vorne spielen und wir dürfen auf keinen Fall unruhig werden. Wir müssen unser Ding durchziehen."