Der WAC führt in Hartberg verdient mit 1:0.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei Trainer Ilzer und Co. © APA/ERWIN SCHERIAU

Hier geht's zum Liveticker!

Nach sechs Spielen sieglos war eines klar, der WAC will endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Gleich zu Beginn ging es in Hartberg rund. Gollner verschuldete einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum. Schubert bekam einen Freistoß zugesprochen, aber es blieb bei einem Versuch. Die Kärntner machten ordentlich Druck und so sah Koita für zu hartes Einsteigen die gelbe Karte, kurz darauf gefolgt von Friesenbichler, der ebenfalls die gelbe kassierte.

Nichtsdestotrotz blieb der WAC weiter dran. Ritzmaier versuchte es mit einem Kracher aus der Distanz, doch der Hartberger Goalie parierte. Wernitznig mit der wohl größten Chance aus der Strafraummitte nach nicht einmal 20 Minuten - der Kärntner scheiterte am gegnerischen Tormann. Gefährlich wurde es nach einer Ecke der Steirer - der Ball ging letztlich klar über Tor. Liendl zeigte sich heute mit seinen Flanken wieder was er drauf hat und vor allem Friesenbichler in der Offensive eine starke Performance.

Doch Hartberg ließ keineswegs locker. Nach knapp 30 Minuten hätte eine Unachtsamkeit beinahe die Führung für die Steirer bedeutet. Das 1:0 gelang allerdings den Gästen mit einem Traumtor aus der Distanz von Wernitznig (36.). Und weiter ging es mit einer Riesenchance für den WAC durch Liendl und Friesenbichler, viel fehlte da nicht. Pausenstand: 1:0 für den WAC.

Die Kärntner kamen frisch gestärkt aus den Kabinen und es ging gleich mit einer guten Torchance durch Leitgeb weiter. Auch Liendl setzte sich einmal mehr wieder in Szene.