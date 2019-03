Facebook

Kevin Friesenbichler soll heute für Tore sorgen © GEPA picture/Florian Ertl

Hier geht's zum Liveticker!

Vor dem Duell mit dem Aufsteiger warten die Kärntner seit sechs Partien auf einen Sieg - sollte sich dieser Negativtrend fortsetzen, könnte die Teilnahme an der Meisterrunde noch in Gefahr geraten. Zwei Runden vor der Teilung liegt der fünftplatzierte WAC einen Punkt vor dem Sechsten Sturm Graz und zwei Zähler vor dem Siebenten Rapid. Schon ein Unentschieden könnte also äußerst unliebsame Folgen haben, doch Trainer Christian Ilzer geht gelassen an die Aufgabe heran. "Als Trainer muss ich in so einer Situation einen klaren Blick bewahren", sagte der Steirer.

Es bringe nichts, der Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt körperlich und mental zu viel zuzumuten. "In so einer Phase braucht es klare, logische und einfach nachvollziehbare Aufgaben für die Spieler." Dadurch könnte der Bann gebrochen werden. "Ein Erfolgserlebnis würde vieles lösen, und ich bin optimistisch, weil ich jeden Tag im Training eine Mannschaft sehe, die mit unglaublichem Willen bei der Sache ist", erklärte Ilzer.