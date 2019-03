Facebook

Michael Liendl (in Schwarz) im Zweikampf mit Andreas Ulmer © GEPA pictures/Florian Ertl

Herr Liendl. Nach der Salzburg-Niederlage ist der WAC seit sechs Spielen sieglos. Am 11. November gab’s einen 3:1-Erfolg gegen Rapid. Damals waren Sie zwei Mal erfolgreich, seitdem herrscht Funkstille.

MICHAEL LIENDL: Ich bin mir sicher, dass es nicht zwingend nur an mir liegt. Es ist klar, dass ich nicht in jeder Partie treffen werde. Dann müssen auch andere Spieler da sein und für Tore sorgen oder vorbereiten. Ich bin jederzeit imstande, wenn meine Form passt, etwas Entscheidendes zu leisten, aber es funktioniert halt nicht immer. Deshalb muss man den Umstand als Team auffangen. Hätten wir das ein oder andere Match mehr gewonnen, hätten wir das Erreichen der Meisterrunde früher erledigen können, trotzdem haben wir es noch immer selbst in der Hand.

