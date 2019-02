Facebook

Bereits vor der Partie war die Ausgangslage klar definiert. Der WAC ging als Favorit ins Heimspiel zum Frühjahrsauftakt gegen den Tabellenvorletzten Altach. In den ersten Minuten war allerdings Abtasten angesagt. Die erste gute Möglichkeit von den Vorarlberbergern als Goalie Kofler sein Gehäuse verließ und beinahe an eine Aktion im Herbst erinnerte, als er damals vom Feld musste. Vor allem in punkto Fehlpässen machten die Kärntner bis dahin nicht die beste Figur. In der 24. Minute konnte der WAC mit einem Distanzschuss von Liendl zumindest eine gute Chance vermelden, letztlich war der Schuss aber zu ungefährlich. Auch ein Versuch mit dem Kopf aus der Strafraummitte von Leitgeb scheiterte. Alles in allem ein ausgeglichenes Match mit wenig Chancen.

Spielinfos Fußball-Bundesliga - 19. Runde:

WAC - SCR Altach Endstand 0:0. Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 3.198 (richtig), SR Harkam WAC: Kofler - Novak, Sollbauer (46. Gollner), Rnic, Schmitz - Wernitznig, Liendl, M. Leitgeb, Ritzmaier - Friesenbichler, Schmid (71.) Koita) Altach: Kobras - Lienhart, Zech, Netzer, Zwischenbrugger, Karic - S. Nutz (77. Oum Gouet), Piesinger, Fischer (83. Meilinger) - Gebauer, M. Berisha (74. Grbic) Gelbe Karten: Sollbauer, M. Leitgeb, Rnic Die Besten: Liendl, Rnic bzw. M. Berisha, Netzer

Farbig wurde es nur durch die gelben Karten von Leitgeb (36.) sowie Sollbauer (44.) wegen zu hartem Einsteigen. Der WAC-Kapitän hatte Riesenglück nicht Rot gesehen zu haben. Es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Erster Wechsel gleich bei Wiederbeginn: Gollner für Sollbauer. In der zweiten Hälfte ging es auf Kommando "eisig" weiter. Ein Versuch von Friesenbichler mit dem Fuß aus der Strafraummitte war einmal mehr zu ungenau. Nach 60 Minuten weiterhin alles ausgeglichen, aber der WAC versuchte den Weg nach vorne, nur zahlreiche Fehlpässe verhinderten dies meistens. Deshalb schickte Trainer Ilzer Neuzugang Koita aufs Feld. Doch der frische Wind ließ bis zum Schluss auf sich warten. Keine einzige richtige Torchance wurde den 3198 Fans in der Lavanttalarena geboten. Erst zwei Minuten vor Ende hätte Leitgeb den Siegtreffer fixieren können, aber es blieb beim 0:0.