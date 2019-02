Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC-Coach Christian Ilzer © GEPA

Morgen sind die 70 Tage spielfreie Zeit vorbei. Was hat sich beim WAC in diesem Zeitabschnitt alles getan?

CHRISTIAN ILZER: Wir hatten enorm abwechslungsreiche Wochen. Es hat alles mit dem genialen Testspiel in Leipzig begonnen. Danach wurde vor allem auf Kunstrasen in Poggersdorf trainiert, bis wir dann in die Türkei geflogen sind.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.