Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der WAC gewann sein letztes Testspiel gegen Celje 4:1 © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Am kommenden Samstag (17 Uhr) steigt für den WAC in der Bundesliga das erste von vier Endspielen um einen Platz unter den ersten Sechs. Altach gastiert in der Lavanttal-Arena.

Im letzten Test holte sich die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer das nötige Selbstvertrauen: 4:1 (1:0) gegen NK Celje. Für die Wölfe trafen die Neuzugänge Kevin Friesenbichler und Romano Schmid sowie Michael Liendl im Doppelpack. „Eine gelungene Generalprobe“, bilanzierte Ilzer. „Vom Spiel her gibt es natürlich Themen, die wir bis zum Meisterschaftsstart noch verbessern wollen.“

2:1 in Mattersburg

Bei der Austria Klagenfurt herrscht nach dem Eigentümer-Wechsel Aufbruchstimmung. Ehe es in der 2. Bundesliga Samstag auswärts in Lustenau los geht, setzte das Team von Trainer Robert Micheu ein Ausrufezeichen: 2:1 (0:0) in Mattersburg. Die Tore der Waidmannsdorfer erzielten Florian Jaritz und Marco Hödl. „Hinten sind wir gut gestanden. Nach vorne war aber noch viel Luft. In der Pause wurde ich lauter“, war Micheu trotz des Siegs nicht zufrieden. Mit Torhüter Michael Zetterer und Verteidiger Kosmas Gezos standen zwei Neue in der Startelf.