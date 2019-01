WAC-Spieler Marc Schmerböck (24) arbeitet hart an seinem Comeback. Beim Sommertraining will er wieder dabei sein.

Schmerböck bei der Therapie mit Joe Flicker (links oben). Auch Training im Wasser sowie Gleichgewichtsübungen dürfen nicht fehlen © KK/Privat

Der Familien-Skitag auf der Koralm war für Stürmer Marc Schmerböck eine willkommene Abwechslung. Am 13. Dezember zog sich der 24-Jährige einen Kreuzbandriss zu, seither arbeitet der Steirer an seinem Comeback. „Die Schiene ist runter, das tut gut und schmerzfrei bin ich auch. So kann ich sieben Mal die Woche trainieren. Der Trainingsumfang ist enorm, aber ich muss ja fit werden.“ So stehen aktuell Stabilisations- sowie Gleichgewichtsübungen mit leichter Belastung im Vordergrund, auch Wasser-Therapie gehört dazu. „Langsam werde ich mit Radfahren anfangen“, verrät Schmerböck, der in Graz bei Daniel Schatz trainiert und sich bei Joe Flicker der Physiotherapie unterzieht. Morgen fliegt der WAC ins Trainingslager nach Belek – allerdings ohne ihn. „Wäre zu früh.“

