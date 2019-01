Facebook

Alternatives Navigationssystem: Das Flutlicht © GEPA

Eigentlich sollte das mit einem Mietauto ja so ablaufen: Man kommt an der gewählten Destination, in dem Fall dem Flughafen Antalya, an, geht zum Schalter und bekommt sein Auto wie im Internet reserviert. In meinem Fall wäre das mit Wifi-Router gewesen - praktisch, habe ich mir gedacht. Dann kann ich das Handy ohne Probleme als Navigations-System nutzen. "Wifi haben wir nicht", lautete die Aussage des überraschten Vermieters auf Nachfrage. Na gut, dann eben das klassische GPS dazukaufen. Soweit, so gut. Nur: Die Adresse des Hotels war in diesem Navigations-System nicht zu finden.

Die Lösung: Einfach "Belek" eingeben, und im Ort wird das Hotel schon angeschrieben sein. Dachte ich mir. Falsch gedacht.

Aber: Belek ist im Winter nicht umsonst der Hotspot für zahlreiche europäische Fußballvereine. Alleine im Flugzeug von Österreich in die Türkei saßen in meiner Reihe Vertreter von zwei verschiedenen Erstligisten aus der Slowakei: FK Senica und Spartak Trnava, die Mannschaft von Slovan Bratislava nahm hinter uns Platz. Wie mir das auf der Suche nach dem Hotel geholfen hat?

Weil eben so viele Fußballklubs auf Trainingslager hier sind, habe ich einfach nach Flutlichtmasten bzw. dem hell erleuchteten Abendhimmel Ausschau gehalten. Mit Erfolg. Das Hotel wurde dank der Sportanlage und dem eingeschalteten Flutlicht auch ohne funktionierendem Navigations-System gefunden.

