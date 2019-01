Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sekou Koita stürmt ab sofort für den WAC © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Am Dienstag startete der WAC in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. Trainer Christian Ilzer konnte bis auf Marc Schmerböck (verletzt), Nemanja Rnic, Sasa Jovanovic (beide reisen am Dienstag Nachmittag an) und Michael Sollbauer (familiäre Gründe) nicht nur alle Spieler beim Trainingsauftakt begrüßen, sondern auch einen Neuzugang willkommen heißen. Sekou Koita kommt leihweise vom FC Liefering ins Lavanttal.

Der Stürmer, der auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, wird von den Salzburgern ausgeliehen und bleibt bis Saisonende im Lavanttal.

Der 19-jährige Malier absolvierte bisher 15 Spiele für den FC Liefering in der 2. Liga. Dabei erzielte er 2 Tore und sorgte für 3 Torvorlagen. In der UEFA Youth League kam er in zwei Spielen zum Einsatz. Im Achtelfinale gegen den FC Porto erzielte er ein Tor für den FC Liefering.



Chrsitian Ilzer: "Koita ist ein sehr talentierter und dynamischer Spieler der uns in der Offensive helfen kann. Wir werden ihn sofort in die Mannschaft integrieren und ihn in der Vorbereitungszeit an unser Spiel heranführen."