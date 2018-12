Der WAC gastiert heute (17) in der 16. Bundesligarunde bei Vizemeister Sturm Graz. Stürmer Marc Schmerböck (24) will gegen seinen Ex-Klub den Torjubel einläuten.

Marc Schmerböck © GEPA

An den 25. August 2018 erinnert sich WAC-Stürmer Marc Schmerböck mit Vergnügen zurück – auch wenn man ihn erst darauf aufmerksam machen muss. Dem Steirer gelang nämlich beim damaligen 1:1-Remis vor heimischer Kulisse gegen Vizemeister Sturm Graz schließlich die 1:0-Führung. „Ja, stimmt, jetzt weiß ich’s wieder. Gegen den Ex-Verein, bei dem ich 14 Jahre war, zu treffen, ist immer ein Highlight. Aber ich werde heute in dieses Spiel gehen, wie in jedes andere auch“, offenbart der Steirer. Dem Gefühl, die Merkur-Arena wieder zu betreten, sieht der 24-Jährige ganz entspannt entgegen: „Von den Fans hab’ ich ja nichts zu befürchten, denn ich hab’ ja nichts angestellt oder falsch gemacht.“ Schmerböck sprach die Vergangenheit an, als er damals bei den Grazern aufs Abstellgleis geschoben wurde. „Das ist abgehakt. Ich bin froh, dass es so läuft, wie es gerade läuft.“

