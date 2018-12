Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Können die Wölfe am Sonntag wieder jubeln? © GEPA

Am Sonntag (17 Uhr) trifft in der Merkur-Arena in Graz der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga, WAC, auf den Siebenten Sturm. Die Kärntner sind nach dem eher unnötigen 2:2 gegen Mattersburg auf Wiedergutmachung aus. Die zwei verschenkten Punkte sollen gegen den Vizemeister zurückgeholt werden. Coach Christian Ilzer legte in den vergangenen Tagen ausgesprochen viel Wert auf die unterschiedlichsten Spielphasen wie beispielsweise Standardsituationen. „Die Woche war wertvoll, da wir detailliert und vertiefend an Inhalten arbeiten konnten und so die Möglichkeit hatten, viel abzudecken. So konnten wir uns den Feinschliff für die letzten drei Runden holen. Es ist kein Nachteil, dass wir von der Grundstruktur auf ähnliche Gegner treffen. Ob es jetzt die Fünfer- und Dreierkette ist oder ihre kompakten Defensivreihen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.