Dieses Duo wird es heute nicht geben. Marc Schmerböck (rechts) ist fit, Dever Orgill fällt aber wegen einer Gehirnerschütterung aus © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Statistisch gesehen darf sich der WAC heute bei der Wiener Austria durchaus Chancen ausrechnen. Die Wolfsberger blieben in den vergangenen beiden Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und ohne Gegentor (Admira 0:0, Altach 1:0). Die Austrianer wiederum warten zu Hause seit 1. September auf einen vollen Erfolg.

Auch die Wettanbieter glauben an ein Duell auf Augenhöhe. Für einen Heimsieg der Wiener gibt es bei Tipp3 für 10 Euro Einsatz 20 Euro Auszahlung, bei einem Remis sind es ebenso wie bei einem Sieg des WAC 33 Euro. Zum Vergleich: Wer auf einen Heimsieg von Salzburg gegen Mattersburg setzt, erhält für 10 Euro Einsatz lediglich 11 Euro.

„Man darf sich nicht blenden lassen. Die Austria ist eine TopMannschaft“, hält WAC-Trainer Christian Ilzer den Ball flach, um gleich hinzuzufügen: „Uns ist bewusst, dass wir eine gute Leistung brauchen. Aber wir glauben daran.“

Gelingen muss diese ohne Dever Orgill. Der Jamaikaner liegt nach seinem Zusammenprall mit Rapids Christopher Dibon weiter flach, fällt mit seiner Gehirnerschütterung noch zumindest eine Woche aus.

Ansonsten kann Ilzer – abgesehen vom Langzeitverletzten Stefan Gölles – auf den kompletten Kader zurückgreifen. Mario Leitgeb und Marc Schmerböck sind fit, werden aller Voraussicht nach wieder in der Startelf stehen. Wer neben Schmerböck stürmt, lässt Ilzer noch offen, tendiert aber eher zu Sasa Jovanovic denn zu Bernd Gschweidl.

Ilzer versuchte in den vergangenen Tagen, das 0:3 im Cup gegen Rapid aufzuarbeiten. Seine Analyse: „Wir haben gegen St. Pölten (1:0, Anm.) ein sehr gutes Spiel gezeigt, drei Tage später gegen Rapid überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Wenn wir es schaffen, auf ein konstantes Niveau kommen, dann traue ich uns in jedem Spiel etwas zu.“

Das Duell mit der Austria gab’s heuer bereits ein Mal. In der Lavanttal-Arena siegten die Wolfsberger mit 1:0. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Der WAC ist eine Mannschaft, die zu Recht gleich viele Punkte hat wie wir“, betont Thomas Letsch, der vor seinem 25. Spiel als Austria-Wien-Trainer steht. Seine bisherige Bilanz: zehn Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. In den jüngsten fünf Runden gelang der Austria nur ein voller Erfolg – bei zwei geschossenen Toren. Aktuell hat nur Schlusslicht Admira (9) weniger Tore als die Veilchen (11) erzielt.