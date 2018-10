Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/EXPA/ALEXANDER FORST (EXPA/ALEXANDER FORST)

Hier geht es zum Liveticker

Gleich zu Beginn gibt es eine Statistik, die die Wiener wohl nicht gerne lesen werden. Von den vergangenen sechs Spielen gegen den WAC in der Lavanttal Arena konnte man kein einziges gewinnen. Der letzte volle Erfolg in Kärnten ist bereits mehr als drei Jahre her.

Für Didi Kühbauer wird es aus zweierlei Gründen ein besonderes Spiel. Erstens war der ehemalige Nationalspieler von 2013 bis 2015 Trainer beim WAC und kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zweitens haben die Kärntner unter seiner Leitung Rapid Wien vor drei Jahren im ÖFB Cup-Viertelfinale aus dem Bewerb gekegelt.

WAC-Trainer Christian Ilzer ist jedenfalls schon voller Vorfreude auf die Partie. "Einen Cup-Sieg gegen Rapid muss man sich zutrauen. Das Heimspiel kommt uns entgegen, eine mehr als attraktive Aufgabe“, so der 41-Jährige.