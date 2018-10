Facebook

Der WAC (rechts Christopher Wernitznig) kämpft heute gegen St. Pölten um Punkte © (c) GEPA pictures/ Walter Luger

Sowohl Wolfsberg als auch St. Pölten zählen zu den Überraschungsteams der bisherigen Saison, heute wollen beide Teams im Kampf um einen Playoff Startplatz punkten. Der Tabellenfünfte WAC liegt derzeit sechs Punkte hinter dem Zweiten aus Niederösterreich.

"Das ist eine richtig aussagekräftige Partie", so WAC-Coach Christian Ilzer vor dem richtungsweisenden Spiel. Dass der SKN auf Platz zwei ist, sei laut Ilzer kein Zufall, die Mannschaft verfüge über ein "sehr stabiles Konstrukt".

In letzter Zeit lief es für den WAC allerdings nicht so richtig, man wartet bereits drei Runden auf einen vollen Erfolg. St. Pölten war in den letzten beiden Spielen ebenfalls nicht siegreich.

Beim Saisonsauftakt hatte der WAC in St. Pölten eine 3:2 Führung aus der Hand gegeben und am Ende noch 3:4 verloren. Mittlerweile sitzt beim SKN aber nicht mehr Didi Kühbauer, sondern Ranko Popović auf der Trainerbank. Bei seinem Debüt hatte Popović noch mit demselben System wie Kühbauer agiert, heute sind einige Veränderungen zu erwarten.