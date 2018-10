Facebook

WAC-Spieler Michael Novak im Zweikampf mit Hartbergs Sanogo © GEPA pictures

Selbstreflektierende Spieler, die auch in schwierigen Phasen nicht an der Realität vorbeischauen, werden von Trainern geschätzt. Vor allem wenn sich der fix eingeplante Heimsieg gegen Hartberg als äußerst bittere Pleite herauskristallisiert. „Jeder Einzelne weiß, dass wir es versemmelt haben. Wir hatten zwölf Pflichtspiele inklusive Cup, aber das war mit Abstand das schlechteste. Wir waren kollektiv nicht am Punkt. Das ist nicht unser Anspruch“, offenbart WAC-Coach Christian Ilzer, der ab Dienstag den nächsten Teil der UEFA-Pro-Lizenz absolviert und ab Freitag wieder zur Mannschaft stoßen wird.

