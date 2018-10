Facebook

Die Ausgangslage im heutigen Bundesligaspiel der zehnten Runde zwischen dem WAC und Hartberg spricht für die Lavanttaler. Zudem holte der WAC aus den ersten neun Spielen 14 Punkte und erzielte 16 Tore. Die Kärntner trafen dabei 4-mal per Kopf. Die Neuzugänge des WAC netzten insgesamt elf Mal ein – das ist der Höchstwert in dieser Saison. In Wolfsberg hat Trainer Christian Ilzer inzwischen seinen Ruf als gewiefter Taktiker untermauert. Auch dank starker Neuzugänge wie Michael Liendl, Marc Schmerböck und Marcel Ritzmaier präsentieren sich die aktuell fünftplatzierten Kärntner in starker Form.