Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC empfängt die Bullen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl)

Der WAC empfängt heute zuhause Meister Salzburg, der von Saisonbeginn weg in bestechender Form agiert, auch abermals in der Euroleague sorgt man für Aufsehen.

Salzburg ist seit 13 Spielen gegen die Wolfsberger ungeschlagen und blieb in fünf der letzten sechs Partien gegen die Kärntner ohne Gegentreffer. Statistiken hin oder her – der Tabellenvierte ist in seiner aktuellen Verfassung als krasser Außenseiter definitiv für eine Überraschung gut. „Wir benötigen gegen diese Spitzenmannschaft mit diesem überragenden Trainer einen Sterntag. Alles was wir draufhaben, müssen wir auf höchstem Level abrufen“, kennt WAC-Coach Christian Ilzer das „einfache“ Erfolgsrezept.

Selbstbewusste Bullen

"Wir sind sehr gut drauf, das haben wir auch im Pokal gezeigt, wo die Jungs nicht eine Sekunde schleifen haben lassen. Wir fahren mit viel Selbstvertrauen und großen Ambitionen nach Wolfsberg“, so Trainer Marco Rose. Zudem ist Salzburg seit 13 Liga-Spielen ohne Niederlage gegen den WAC.

Hier sind Sie live am Ball!

Technische Daten

WAC - Salzburg Aufstellung WAC: Kofler; Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak; Sprangler, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl, Schmerböck, Wernitznig Lavanttal Arena, SR Schüttengruber