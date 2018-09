Facebook

Zum Kärntner Derby kommt es in der 2. UNIQA-ÖFB-Cup-Runde in der Lavanttal-Arena in Wolfsberg. Der WAC empfängt Zweitligist SK Austria Klagenfurt. Das bislang letzte Duell der beiden Vereine datiert vom 16. Februar 2013. Die Wolfsberger konnten sich damals mit 1:0 durchsetzen. Das Siegtor erzielte Michael Liendl durch einen Freistoß in der 24. Spielminute. WAC-Trainer Christian Ilzer warnt vor der Austria: „ Es wird ein hartes Stück Arbeit. Sie haben letzte Saison gezeigt, dass sie Bundesligisten rauskicken können. Wenn man Spieler wie Zakany oder Rusek zum Spielen kommen lässt, können sie guten Fußball zeigen.“ Nicht dabei: Dever Orgill (Problem am Knorpel).

Austria-Trainer Franz Polanz muss auf die verletzten Benedikt Pichler und Holly Tshimanga verzichten. Ousseini Mounpain ist angeschlagen. Polanz: „Der Druck liegt klar beim WAC.“