Der WAC befindet sich derzeit noch im Aufbautraining © GEPA pictures

Der Wolfsberger AC trifft am 1. August (18.15 Uhr), drei Tage nach seinem Start in die Bundesliga-Saison, in einem Testspiel in der heimischen Lavanttal Arena auf den deutschen Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Das gaben die Kärntner am Montag bekannt. In der Vorbereitung auf die vergangene Spielzeit hatten sich die beiden Clubs mit einem 0:0 getrennt.

Die Hannoveraner kommen mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Wimmer. "Wenn wir gegen so einen Top-Gegner spielen können, dann werden wir es natürlich nutzen", sagte WAC-Trainer Christian Ilzer. Die Wolfsberger starten am 29. Juli beim SKN St. Pölten in die neue Bundesliga-Spielzeit. Vier Tage nach dem Hannover-Test steht das erste Liga-Heimspiel gegen die Wiener Austria auf dem Programm.