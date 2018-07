Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilzer gibt die Richtung vor © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Es sind Abende wie jener zuletzt in Murau, die einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft in der Saisonvorbereitung Kraft geben können. Es wäre vermessen, von Frühform, Höhenflügen oder ähnlichen Superlativen beim WAC zu sprechen, dass es aber in die richtige Richtung geht, zeigte der 2:1-Sieg gegen den holländischen Europacupstarter Vitesse Arnheim in jedem Fall. „Die sind ein Topteam und haben 30 Millionen Euro Budget, das ist nicht irgendein Gegner“, weiß Trainer Christian Ilzer.

Dennoch übt sich der Steirer in Bescheidenheit: „Viele Automatismen greifen noch nicht. Aber im Vergleich zu den ersten Tests ist schon sehr viel weitergegangen. Alle zeihen voll mit, wir agieren als Einheit“ Was zuletzt noch nicht so funktionierte, ist die Offensive. „Defensiv sind wir wieder kompakt gestanden. In Hälfte eins haben wir dieser schnellen Mannschaft wenig Raum gegeben haben. Dann haben wir selbst gedrückt und hätten am Ende deutlich öfter als zweimal treffen müssen“, sieht Ilzer trotz Treffern von Bernd Gschweidl und Marc Andre-Schmerböck noch Luft nach oben.

Bevor es im Cup in zwei Wochen nach Gurten geht, wartet noch ein Testspiel-Doppel zuhause gegen Belupo (KRO) und Lok Moskau (RUS) am kommenden Freitag. Bis dahin wird die Intensität weiter hochgehalten, „und dann soll noch jeder Kaderspieler einmal 90 Minuten Spielzeit bekommen.“

Auch die Austria ist auf Schiene

Die Klagenfurter Austria nähert sich dem Abenteuer 2. Liga mit großen Schritten, steigender Formkurve und einem 6:1-Testspielsieg über den slowenischen Zweitligisten Fuzinar. Besonders positiv trat Testpilot Christoph Nicht in Erscheinung, der im Tor viel Ruhe ausstrahlte und gut mitspielte. Nicht war zuletzt bei den Naxxar Lions auf Malta engagiert. „Er hat sehr ordentlich gespielt“, lobt Trainer Franz Polanz, der wichtige Erkenntnisse gewann: „Wir mussten das Spiel machen, das ist uns gelungen. In der 2. Liga werden einige Gegner so auftreten, wie Fuzinar.“ Die Klagenfurter sind bereits heute (18.30 Uhr) wieder im Testmodus, wenn man bei St. Jakob im Rosental gastiert.

Landesligist SAK gab Regionalliga-Aufsteiger Völkermarkt vor dessen Treffen im ÖFB-Cup mit einem 3:2-Sieg noch eine Denkaufgabe mit. „Alle ziehen super mit, ich bin überrascht ob der Qualität, die auch die Jungen schon haben“, freut sich Trainer Wolfgang Eberhard.