Alex Kofler © GEPA pictures

Der Vertrag mit Goalie Alexander Kofler wurde um ein Jahr verlängert. Damit geht der 1,94m große Klagenfurter in seine sechste Saison mit dem WAC-Wappen auf der Brust. "Ich fühle mich hier seit Jahren sehr wohl und freue mich auf ein weiteres Jahr in Wolfsberg. Es wird ein harter Kampf um die Einser-Position im Tor und diesen Kampf will ich annehmen", so der Kärntner.

Der bisherige Kader 2018/19: Alexander Kofler, Christian Dobnik, Nemanja Rnic, Michael Sollbauer, Christopher Wernitznig, Michael Novak, Bernd Gchweidl, Marc Schmerböck, Florian Flecker, Sasa Jovanovic, Issiaka Ouedraogo, Dever Orgill, Joshua Steiger.Trainer: Christian Ilzer.