Der St. Veiter Michael Novak (r.) gehört zum "Umbruch- programm" des WAC © GEPA

Michael Novak, nach acht Jahren zurück in Kärnten, zum ersten Mal beim WAC. Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung?

MICHAEL NOVAK: Als ich mich entschlossen habe, Mattersburg zu verlassen, war mein erster Gedanke nicht der, nach Hause zurückzukehren. Ich hatte noch andere Angebote aus Österreich und dem Ausland, doch der WAC und Christian Ilzer haben sich so um mich bemüht, dass ich schnell gemerkt habe, dass ich hier genau richtig bin und ich das Gefühl habe, dass in Wolfsberg etwas am Entstehen ist.

