"Es war eine durchwachsene Fußball-Bundesliga-Saison mit einem versöhnlichen Ende. Dass es schwer werden wird, war uns auch klar, aber ich bin glücklich darüber, dass Spieler und das gesamte Trainerteam zum Schluss wieder in die Spur gefunden haben“, so zog WAC-Präsident Dietmar Riegler, der für Robert Ibertsberger noch eine Alternative im Verein finden möchte, sein persönliches Resümee. „Es wäre schön, wenn er uns erhalten bleibt, aber aufgrund seiner Performance im letzten Viertel wird sicher der ein oder andere Klub auf ihn aufmerksam geworden sein. Mal abwarten, wie es weitergehen wird.“

Nach dem Abgang zahlreicher Spieler steht einem radikalen Umbruch bei den Lavanttalern nichts mehr im Weg – das Spielerkarussell wird sich in den kommenden Tagen und Wochen gewaltig drehen. Und die Vision ist auch klar und soll dementsprechend umgesetzt werden:

Wir werden jetzt eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen, dass wir nicht mehr in so eine Lage wie heuer überhaupt hineinkommen und da ist unser damaliger Wunschkandidat, Christian Ilzer, genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Wir sind ja derzeit mit einigen Spielern in regen Verhandlungen, da wird sich in nächster Zeit noch viel tun.