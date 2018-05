Facebook

© GEPA (2); KK

"Schon als kleiner Bub war es mein ganz großer Traum, einmal in der Bundesliga zu spielen und der ging jetzt in Erfüllung“, verrät Tormann Marko Soldo nach seinem gelungenen Debüt beim 3:1-Auswärtssieg gegen den LASK. Von perfekt will der Lehramtsstudent zwar nicht sprechen, aber, von einer nahezu makellosen Premiere ist er überzeugt: „Der Gegentreffer war schon eine etwas unglückliche Situation, aber ich bin weiter ruhig geblieben. Das Wichtigste war in erster Linie, dass wir eine starke Leistung geboten haben und trotz zehn Mann drei Punkte mit nach Kärnten nehmen konnten.“ Die 90 Minuten erlebte der 21-Jährige quasi wie „in einem Tunnel“ – „ich hab’ an rein gar nichts gedacht“. Und nach dem Schlusspfiff?

Kamen mir, um ehrlich zu sein, Freudentränen. Ich war überglücklich und jetzt freu’ ich mich auf den Abschluss am Sonntag daheim gegen Rapid.

Während der Kärntner innerlich stets die Ruhe bewahrt, kennt er auf dem Feld keine Gnade wenn es um Kommandos geht:

Auf dem Platz muss ich aufgedreht und wachsam sein, deshalb schrei’ ich viel herum. Man versucht, seine Spieler zu motivieren, zu pushen, zu steuern oder auch zu warnen. Das hat man als Goalie intus.

Apropos Motivation. Die scheint im Augenblick Dominik Frieser gepachtet zu haben. Der Steirer durfte erneut über einen Doppelpack jubeln und avanciert schön langsam zum neuen Goalgetter bei den Lavanttalern. „Es rennt, würd’ ich sagen. Keine Ahnung, warum es gerade so gut klappt, aber an Selbstvertrauen mangelt es mir derzeit nicht und es spornt einen noch mehr an, wenn der Coach auf einen setzt“, erzählt der 24-Jährige, der die Mannschaftsleistung gegen die Linzer lobte. „Aufgrund der Roten Karte sind wir in der zweiten Spielhälfte zwar etwas hinten hineingedrückt worden, hatten auch etwas Glück, aber schlussendlich haben wir verdient gewonnen.“ In puncto Vertragsverlängerung gibt es zumindest eine Neuigkeit – inzwischen hat nämlich ein weiterer Bundesliga-Verein angeklopft.

Das Gerücht, dass Alex Kofler seine Zelte in Tirol aufschlagen soll, dementierte der Kärntner: „Das ist Blödsinn. In dieser Woche sind Gespräche mit der Vereinsführung des WAC geplant. Ich denke, dass sie mich weiter haben wollen.“ Und im Übrigen: Noch ist Soldo Amateur – auch das dürfte wohl bald der Vergangenheit angehören.

