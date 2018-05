Facebook

Marc Andre Schmerböck © GEPA

Das Comeback ist perfekt. Marc Schmerböck, der schon in der Saison 2015/16 für den RZ Pellets WAC spielte, kommt in der Saison 2018/19 wieder zurück nach Wolfsberg. Der WAC verpflichtete den 24-jährigen Mittelfeldspieler und stattet ihn mit einem 3-Jahres-Vertrag aus. Schmerböck kommt vom SK Sturm Graz zum WAC und wird am 18. Juni 2018 beim Trainingsauftakt in der Lavanttal Arena zur Mannschaft stoßen.

„Der WAC hat sich sehr um mich bemüht und mich mit einer klaren Vision der Zukunft überzeugt. Ich freue mich extrem auf die Zeit beim WAC, denn ich kenne das Umfeld und weiß, dass in Wolfsberg einiges möglich ist", so Schmerböck.