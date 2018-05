Der WAC empfängt heute (19) in der Neuaustragung erneut die Austria. „Es ist eine reine Charaktersache, wie wir wieder in die Partie gehen.“ Offenbacher wird geschont.

Auf ein Neues in der Lavanttalarena © APA

Austria Wien bekommt heute gegen den WAC in der Neuaustragung der 34. Bundesliga-Runde gewissermaßen eine zweite Chance. Die Wiener durften sich lediglich beim Wettergott bedanken. Hätte nämlich der Regen nach dem Doppelpack von WAC-Stürmer Issiaka Ouedraogo nicht dazwischengefunkt, wären vermutlich die drei Punkte in Kärnten geblieben. Doch so beginnt alles bei null. Sollten die „Wölfe“ allerdings erneut so kompakt und aggressiv auftreten wie am Samstag, werden sich die Violetten wohl oder übel etwas einfallen lassen müssen, um in der Lavanttal-Arena bestehen zu können.

Die Mannschaft von Trainer Robert Ibertsberger ist nämlich „richtig heiß“ – vermeintlich mit etwas Wut im Bauch. „Es ist eine reine Charaktersache, wie wir wieder in die Partie gehen. Aber so wie sie sich in den letzten Wochen präsentiert haben, mache ich mir keine Sorgen. Die Mannschaft ist stabil“, fühlt sich der Salzburger vor der Neuauflage gewappnet, redet dennoch nicht alles schön: „Die Videoanalyse hat gezeigt, dass nicht alles optimal war. Die Austria hatte zwei, drei gute Chancen, die wir allgemein nicht gut verteidigt haben. Das Positionsspiel müssen wir noch besser machen.“ WAC-Goalie Christian Dobnik will keinesfalls eine Revanche zulassen: „Wir müssen 90 Minuten Gas geben. Das war eine gute Vorstellung. Genau das wollen wir heute aufs Neue beweisen.“

Wie bereits erwartet, wird Daniel Offenbacher nach seiner Zahn-OP geschont. Die Startformation der ersten Auflage dürfte bestehen bleiben. „Es spricht nichts dagegen. Aber ich plane ungern fixe Sachen, weil immer etwas passieren kann.“ Und übrigens: Es könnte wieder ein feuchtes Festspiel geben.

