Ouedraogo (am Ball) hofft erneut auf Torerfolg © APA

Die 2:0-Führung aus den Köpfen der WAC-Spieler zu verbannen, dürfte gar nicht so einfach gewesen sein, deshalb ließ WAC-Coach Robert Ibertsberger am Tag des Abbruchs (Unbespielbarkeit des Platzes aufgrund eines Unwetters) seine Jungs „in Ruhe“: „Es hätte keinen Sinn gemacht, etwas zu sagen. Man hat es jedem Einzelnen angemerkt, wie stinksauer sie waren. Da wär alles rechts rein- und links rausgegangen. So konnten sie selbst runterkommen.“ Inzwischen haben sich die Wogen geglättet.

Die Neuaustragung in der Lavanttal-Arena geht nun morgen (19 Uhr) in Szene. Alles beginnt wieder bei null und die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch darf erneut mit elf Mann auflaufen – lediglich die Karten von Michael Madl (Gelb/Rot) und Dominik Prokop (Gelb) werden nicht annulliert. An alle Fußball-Fans: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit!

„Die Wiener werden sich garantiert anders auf uns einstellen, keine Frage. Aber es kann schon sein, dass wir es ähnlich anlegen wie am Samstag. Wichtig wird sein, dass wir das Engagement erneut so auf den Platz bekommen und wieder so mutig agieren und Gas geben.“ Den 41-Jährigen macht es immens stolz, dass das Team in dieser schwierigen Lage 100 Prozent Einsatz und Kampfgeist zeigt: „Es macht extrem Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Ich täte es gern länger machen, aber das geht leider nicht“, merkt man dem Salzburger schon etwas Wehmut an.

Sie könnten jammern, weil von der Vereinsseite nichts kommt, aber das ist keineswegs der Fall. Sie spielen gerade um ihre Verträge oder um welche bei anderen Klubs. Derzeit ist es eine homogene Mannschaft, die funktioniert.

Ibertsberger kann es sich gut vorstellen, mit der exakt selben Startformation zu beginnen, „da es sich jeder verdient hätte, aber ich werde die erste Hälfte noch ganz genau analysieren und danach endgültig entscheiden“. Daniel Offenbacher steigt nach seiner Zahn-Operation heute wieder ins Training ein, wird aber voraussichtlich am Dienstag noch geschont – auch schon im Hinblick auf das Auswärtsmatch am Sonntag in Linz.

Alexander Grünwald und seine Violetten kamen quasi mit einem blauen Auge davon. „Aus unserer Sicht ist es eine glückliche Situation, aus der des WAC natürlich bitter, aber es ist nun einmal so. Jetzt wollen wir die zweite Chance nützen“, zeigt sich der Klagenfurter optimistisch. Der 29-Jährige spricht dabei ein leidiges Problem an:

Uns zeichnet die ganze Saison aus, dass wir zu viele leichte Torchancen zulassen. Das hat man beim 0:1 wieder gesehen. Das war so einfach für den Gegner. Auch in der Rückwärtsbewegung waren wir so behäbig und haben dem WAC zu viele Räume gegeben. Es war eine schlechte Leistung, auch wenn Torchancen da waren.

Kann man eigentlich nur hoffen, dass der Wettergott Erbarmen zeigt. Die aktuelle Prognose kündigt zumindest vorerst nur leichte Regenschauer an.

Nichts Neues gibt es bei den „Wölfen“ in puncto Vertragsverlängerungen. „In dieser Woche werden wir mit unseren Spielern sprechen, wo eben schon Tendenzen vorhanden sind“, lässt sich WAC-Vizepräsident Christian Puff weiterhin nicht in die Karten blicken.

