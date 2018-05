Facebook

Das Spiel musste wegen des Regens abgebrochen werden © Gepa/Daniel Götzhaber

Die wegen heftiger Regenfälle am Samstag abgebrochene Partie zwischen dem WAC und der Wiener Austria wird am kommenden Dienstag ab 19 Uhr neu ausgetragen. Das gab die Fußball-Bundesliga am Sonntag bekannt. Das Match der 34. Runde in Wolfsberg war zur Pause beim Stand von 2:0 für die Kärntner wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen worden.