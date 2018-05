Abbruch nach 2:0 für WAC"Wir wollten unbedingt gewinnen und durften nicht!"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Platz war aufgrund des Regens nach der Pause unbespielbar © GEPA

Dass es gegen Austria Wien im vorletzten Heimspiel krachen sollte, versprach WAC-Coach Robert Ibertsberger vor der Partie. Doch so ein Donnerwetter – im wahrsten Sinne des Wortes – haben sich die Kärntner allerdings nicht erwartet. Dabei begann alles wie nach Plan, und das, obwohl die Austria in der ersten halben Stunde mehr Ballbesitz vorzuweisen hatte. Dever Orgill lief nach einem langen Ball alleine aufs Tor, spielte auf den freistehenden Issiaka Ouedraogo und der ließ sich in Minute 22 nicht lange bitten. So ein Kracher war es allerdings nicht, dass kurz darauf ein Blitz neben dem Stadion einschlugen musste und die Partie für einige Minuten unterbrochen wurde. Das Lied „Donnawedda“ kam in der „Zwangspause“ zum richtigen Zeitpunkt – wohl auch, um die Fans bei Laune zu halten.

Die kurze Unterbrechung tat in erster Linie dem WAC gut. Eckball von Christopher Wernitznig und Ouedraogo spitzelte den Ball ins Tor – 2:0 und das bei strömenden Regen. Da flüchtete sogar der eine oder Zuseher von den untersten Tribünenplätzen unter das Stadiondach. Die Wiener schienen zwar etwas wach zu werden, doch auch WAC-Goalie Christian Dobnik machte mit seinen Glanzparaden die Chancen der Austria zunichte – und das bei äußerst widrigen Bedingungen. Als Michael Madl binnen weniger Sekunden dann noch Gelb-Rot sah, schien der WAC auf dem besten Weg zum Heimsieg.

Die Jungs waren richtig heiß. Die gesamte Mannschaftsleistung war verdammt gut, man hat gemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollen, nur haben wir leider nicht dürfen. Sie haben alles super umgesetzt. Deshalb es ist so extrem schade und auch ärgerlich, weil es fast angerichtet war mit dem 2:0 und einem Mann mehr. Die Spieler haben sich extrem geärgert, aber es gab keine Chance mehr. Der Ball wär nur mehr in die Latschen gegangen. Robert Ibertsberger

Es kam nur leider alles anders als gedacht. Ein heftiges Unwetter avancierte zum Spielverderber. Es hatte das Spielfeld unbespielbar gemacht und Schiedsrichter Muckenhammer pfiff das Match nach der Pause nicht mehr an.

Wir wollten es absolut weiterspielen. Es lief perfekt für uns, deshalb ist es so schade. Aber es hilft alles nichts, jetzt fängt halt leider wieder alles bei null an. Sie sind wieder elf Mann, aber wir werden versuchen, wieder so aufzutreten und es tormäßig wieder krachen zu lassen. Christian Dobnik

Aufgrund „höherer Gewalt“ (entsprechend § 6 Abs. 4 der BL-Spielbetriebsrichtlinien) muss das Spiel zur Gänze neu ausgetragen werden – der neue Termin soll heute bekannt gegeben werden. „Unser Auftreten war schwer okay und unser Überraschungseffekt hat gewirkt, deshalb ist der Abbruch umso bitterer. Aber der Platz war nicht mehr bespielbar“, gab Ibertsberger offen zu.

Es tut so extrem weh. Du führst 2:0 daheim gegen die Austria, spielst eine echt starke Partie und dann kommt so etwas. Richtig bitter für uns. Issiaka Ouedraogo

Wichtig für alle Zuseher: Die Tickets behalten bei der Neuaustragung ihre Gültigkeit!

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.