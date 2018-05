Facebook

© GEPA pictures

1. Halbzeit: 30 Punkte sind das erklärte Ziel von WAC-Coach Robert Ibertsberger drei Runden vor Schluss, sprich vier Zähler fehlen den Kärntnern auf die vorgegebene Marke. Am Samstag gastierte Austria Wien in der Lavanttalarena und die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch gab gleich zu Beginn der Partie Gas, wobei ihnen die Wolfsberger um nichts nachstanden. Orgill mit zwei guten Möglichkeiten nach wenigen Spielminuten. Doch dann Riesenglück auf der Seite des WAC. Nach einer schönen Vorarbeit von Prokop versierte Venuto das lange Eck an – Stangenschuss! Es ging quasi hin und her. An Chancen mangelte es keineswegs und erneut war es WAC-Stürmer Orgill, der eine perfekte Flanke von Palla direkt annahm. Der Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei. Und obwohl die Austria mehr Ballbesitz hatte, gelang dem WAC nach 22 Minuten die 1:0-Führung: Orgill lief nach einem langen Ball alleine aufs Tor, spielte auf den freistehenden Ouedraodo und der ließ sich nicht lange bitten und netzte ein. Dann kam es zu einer Unterbrechung. Ein Blitz schlug in der Nähe des Stadions ein!

Wiederanpfiff und der WAC macht nach einem Eckball von Wernitznig das 2:0 - erneut war es Ouedraodo und das bei strömenden Regen und Donner! Doch langsam schienen auch die Wiener wieder halbwegs wach zu werden, aber der WAC wehrte sich wacker. Austria Wien nur mehr zu zehnt, Madl sah Gelb-Rot nach einem Foul und Schiri-Kritik!

Aufgrund des starken Regens verschob sich der Wiederanpfiff! Und plötzlich war alles aus und vorbei. Das Spiel wurde abgebrochen und wird neu angesetzt! Das Spiel wird am Dienstag oder Mittwoch neu ausgetragen.

"Wenn du mit einer 2:0 Führung und mit einem Mann mehr in einen Spielabbruch reingehst, ist das so extrem bitter. Ich verstehe aber den Schiedsrichter. Der Platz ist überhaupt nicht bespielbar, das Wasser steht. Die Spieler wollten das fortsetzen und den Dreier einfahren. Das tut schon sehr weh, wir probieren es bei der Neuaustragung wieder", so Iberstberger.