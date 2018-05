Hierländer zurück in seinem Wohnzimmer Zwischen Höhenflügen und bitteren Momenten

Facebook

Stefan Hierländer (rechts) kämpft morgen mit Sturm Graz um den Cupsieg gegen Salzburg © Traussnig; GEPA

Wenn man Sturm-Graz-Spieler Stefan Hierländer auf seine Fußballkarriere im Klagenfurter Wörthersee-Stadion anspricht, erinnert sich der Greifenburger an sehr schöne, erfolgreiche, aber zugleich auch extrem bittere Momente. An sein Debüt mit 17 Jahren denkt der Kärntner mit einem Lächeln zurück. „Ich war damals zwar im Kader von Austria Kärnten, saß aber auf der Bank. Und genau im Spiel gegen Sturm Graz wurde ich eingewechselt, was natürlich richtig cool war, auch deshalb, weil wir gewonnen haben. Und was ich nie vergessen werde, ist, dass immer enorm viele Zuschauer im Stadion mit dabei waren“, schwelgt der Kicker in der Vergangenheit und lässt das Sportgeschehen mit Vergnügen Revue passieren.

Für Hierländer überwiegen die positiven Seiten an „sein Wohnzimmer“, wie er das Wörthersee-Stadion bezeichnet. 2008 kämpfte die Austria um den Abstieg – im Heimspiel gegen Ried vor rund 28.000 Zusehern fixierten die Kärntner den Klassenerhalt. „Es ist mir so vorgekommen, als wären wir Meister geworden. Das war unbeschreiblich. Obwohl das Stadion so groß ist, war es immer recht voll, das werde ich sicherlich nie vergessen.“ Auch der Sieg im Cup-Viertelfinale gegen Rapid Wien war für den 27-jährigen Kärntner, der seinen Vertrag bei den Steirern um drei weitere Jahre verlängerte, ein absoluter Höhepunkt.

„Wir haben 3:2 gewonnen und ich hab’ damals sogar das 3:2 gemacht, mit dem Wermutstropfen, dass ich aufgrund einer Gelbsperre im Semifinale gefehlt habe.“ Weiters folgten Siege gegen Salzburg – bei dem Klub, wo Hierländer übrigens von 2010 bis 2014 auf Torjagd ging. Aber wo immer er auch war, eine Aussage betont der ÖFB-Nationalteam-Kicker immer wieder aufs Neue und davon lässt er sich keineswegs abbringen:

Das Stadion in Klagenfurt ist für mich zweifelsohne das schönste Stadion in Österreich. Ich war in meiner Laufbahn in vielen Stadien, aber dieses hat ein unglaubliches Flair und einen Wahnsinns-Charakter. Für mich einzigartig. Hier zu spielen, ist jedes Mal etwas ganz Besonderes.

Der mit Abstand bitterste und emotionalste Augenblick war für ihn, als Austria Kärnten Insolvenz anmelden musste. Dieser Abschied 2010 ging ihm besonders nahe, auch wenn man bis zum Schluss an eine Wende geglaubt hatte. „Das war so, als wäre es gestern gewesen, da bekomm’ ich jetzt noch Gänsehaut. Damals musste ich echt richtig schlucken. Ich kann mich noch genau an das Interview mit dem verstorbenen ORF-Moderator Gustav Rainer erinnern. Es war die Partie gegen Wiener Neustadt und ich hab’ damals noch geantwortet, dass ich ganz sicher wieder hierher zurückkehren werde.“

Und er behielt recht. Im ÖFB-Cup-Finale morgen gegen Meister Salzburg erwartet sich der Allrounder nicht nur „ein unvergessliches Erlebnis“, sondern er hofft, neben den Tausenden Sturm-Fans, auf die Unterstützung zahlreicher Kärntner:

Die Steirer und Kärntner ziehen sich zwar gern gegenseitig auf, so ist halt unsere Mentalität, aber schlussendlich halten wir zusammen. Für jeden, der Fußball liebt, wird es morgen ein Höhepunkt werden, sprich ein Schmankerl für jeden, der ein Fußball-Romantiker ist.

Mit Sturm selbst kann sich Hierländer enorm gut identifizieren. So will er im Finale gegen seinen Ex-Verein „seinem Stadion“ wieder eine Bühne geben: „Es wird mit Garantie ein würdiges Endspiel werden.“

Zur Person Stefan Hierländer wurde am 3. Februar 1991 in Villach geboren und ist in Greifenburg aufgewachsen.

Position: Offensiv-Allrounder.

Stationen Jugend: 1997-2002 SV Greifenburg, 2002-2005 SV Spittal, 2005-2007 FC Kärnten, 2008 Sampdoria Genua (U19).

Stationen Profi: 2005-2007 FC Kärnten II, 2008-2010 Austria Kärnten, 2010-2014 FC Red Bull Salzburg, 2014-2016 RB Leipzig, seit 2016 bei SK Sturm Graz.

