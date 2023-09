Hartberg startete gegen den LASK stark, hatte in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen auf die Führung. Im zweiten Durchgang hielt Raphael Sallinger dann einen Elfmeter von Robert Zulj und seine Mannschaft somit im Spiel. Am Ende setzte es dennoch ein unglückliches Remis für die Steirer, war man in Linz doch über weite Strecken die bessere Mannschaft.

Mehr Informationen in Kürze!