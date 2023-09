Es war Minute 51 als Raphael Sallinger eine Flanke in den Strafraum der Hartberger fangen konnte, einen Schritt machte und den Ball einmal über das Feld drosch - perfekt in den Lauf von Donis Avdijaj, der den 2:1-Führungstreffer der Hartberger erzielte. Es war der erste Scorerpunkt Sallingers in der laufenden Saison. Aber nicht das erste Tor der Hartberger nach solchen Situationen. Auch Maximilian Entrup hat bereits zwei Konter-Tore nach Standardsituationen der Gegner erzielt.

So oder so: Sallinger ist ständig im Hartberger Spielaufbau involviert. "Für mich ist er mit dem Fuß einer der Besten der Liga", lobt Doppeltorschütze Avdijaj seinen Torhüter. "Die Bälle kann er spielen, den assist hat er sich verdient."

Der Trainer lobt: "Große Klasse"

Auch Mittelfeld-Routinier ist vom fußballerischen Talent seines Schlussmannes angetan. "Er hat die richtige Mischung zwischen kurz und lang", sagt Kainz. Was er damit meint? Sallinger versteht es, den Ball mit seinen unmittelbaren Nebenspielern zirkulieren zu lassen. Er spielt dann aber auch einmal einen langen Ball, wie vor dem Tor der Hartberger. "Den Ball dort hinzubringen, ist große Klasse", sagt Hartberg-Sportchef Markus Schopp.

Sallinger jedenfalls hat Selbstvertrauen: "Mit Rückenwind geht sich das aus", hat er große Lust auch selbst ein Tor zu erzielen.