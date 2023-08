Auch eine lange Verletztenliste hat Fußball-Serienmeister Salzburg in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga nicht bremsen können. Oscar Gloukh (16.), Karim Konate (47.), Amar Dedic (50., 64.) und Sekou Koita (76.) sorgten für einen letztlich ungefährdeten 5:1-(1:1)-Auswärtserfolg beim TSV Hartberg, der die erste Niederlage der Saison einstecken musste.

Während der Tabellenführer den Zwei-Punkte-Abstand zu Sturm wahrte, fielen die Hartberger mit weiter fünf Punkten auf Platz sieben zurück. Sie hatten mit dem 1:1 durch Maximilian Entrup (45.+1) die Partie nach guter Leistung nur bis zur Pause offen halten können und verloren schließlich im 13. Versuch zum 12. Mal gegen Salzburg.

TSV-Coach Markus Schopp brachte im Mittelfeld mit Mamadou Sangare und Ruben Providence zwei Neue im Vergleich zum 1:0 bei Rapid. Auch Salzburg-Trainer Gerhard Struber nahm gegenüber dem 2:0 gegen die Wiener Austria nur an zwei Positionen Änderungen vor. Gloukh rückte ins offensive Mittelfeld, Samson Baidoo für den verletzten Oumar Solet in die Defensivzentrale. Und obwohl Andreas Ulmer erstmals seit dem Cup-Erstrundenauftritt wieder auf der Bank saß, rückte Maurits Kjaergaard auf die Position als linker Außenverteidiger. Immerhin standen neben Ulmer auch die Stürmer Koita erstmals seit dem Cup und Fernando erstmals in dieser Liga-Saison im Kader. Mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren und 40 Tagen bot Salzburg die jüngste Startelf der BL-Geschichte auf.

Gloukh sollte sich prompt als Goldgriff erweisen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde sorgte der Israeli mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze ins Eck für die Gästeführung, die zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschte. Denn die Steirer rissen die Initiative zu Beginn an sich, umspielten meist gepflegt das Pressing der Bullen, hatten mehr Ballbesitz und auch die bis zum Tor beste Chance. Goalie Alexander Schlagers Beinabwehr gegen Entrup aus Kurzdistanz und der geblockte Nachschuss von Providence wären ein früher Paukenschlag gewesen (4.).

Spielerische Highlights oder gar Topchancen blieben nach dem ersten Tor lange aus. Kurz vor der Pause blieb Salzburg-Stürmer Konate der Torjubel wegen Abseits' im Halse stecken (41.), ein Schuss von Hartbergs Dominik Prokop in guter Position hätte aus selbigem Grund ebenfalls nicht gezählt (40.). Kurz vor der Pause belohnten sich die Hausherren dann aber doch noch: Eine weite Flanke von Jürgen Heil landete bei Entrup, der gegen Schlager im Eins-gegen-Eins die Oberhand behielt.

Die Aufstellung von Salzburg für das Duell mit Hartberg © SCREENSHOT/INSTAGRAM

Die Freude der Hartberger währte aber nicht lange, sie verschliefen den Start in die zweite Hälfte komplett. Erst fing Konate einen völlig verunglückten Pass von Goalie Raphael Sallinger ab, umkurvte selbigen und stellte die Führung mit seinem vierten Saisontor wieder her. Nur drei Minuten später war Dedic mit einem Schuss ins kurze Eck zur Stelle. Hartberg war geschockt, Salzburg drängte auf die Vorentscheidung. Kurz nach Halbstundenfrist war Dedic neuerlich nicht zu halten, schloss einen Sololauf aus gut elf Metern problemlos ab - es war der erste Doppelpack des 21-Jährigen.

Salzburg spielte die Partie abgeklärt nach Hause, im Finish kamen schließlich noch Fernando, Ulmer und Koita zu ihren Einsätzen. Koita durfte kurz nach seiner Einwechslung über seinen ersten Treffer seit 30. Juni jubeln.