In der Vorsaison hat Ruben Providence die Fans der Hartberger verzückt. Seine Dribblings waren unwiderstehlich, sein Einsatz aller Ehren wert. Sechs Tore und vier Assists sind eine beachtliche Statistik. Auch deshalb hat Hartberg Geld in die Hand genommen und beim Leihspieler der AS Roma die Kaufoption gezogen.

Providence, der bei PSG und der AS Roma ausgebildet wurde, gehört also den Hartbergern, wird bei den Oststeirern als Spieler mit großer Chance auf einen gewinnbringenden Verkauf gesehen. Das Problem aktuell ist aber, dass der 22-Jährige noch nichts von seiner unbekümmerten Spielweise zeigt, die ihn im Vorjahr ausgezeichnet hat.

Kein Vorwurf wegen verschossenem Elfmeter

Im Gegenteil: Vom Offensiv-Quartett Providence, Dominik Prokop, Christoph Lang und Maximillian Entrup war der Franzose gegen BW Linz und Lustenau der unauffälligste. Gegen die Oberösterreicher hat der Flügelspieler außerdem noch einen Elfmeter verschossen. Es wäre kurz vor der Pause die 3:1-Führung gewesen - und ein weiterer Nackenschlag für den Aufsteiger aus Linz. "Es gibt prominentere Spieler, die bereits Elfmeter verschossen haben", will Geschäftsführer Erich Korherr keine große Geschichte daraus machen. "Wer sich gut fühlt, soll hingehen und schießen." Der Versuch, BW-Torhüter Nicolas Schmid in die falsche Ecke zu schicken, misslang jedenfalls gehörig.

Ruben Providence scheitert vom Elfmeterpunkt © GEPA pictures

Sorgen, dass Providence nicht wieder in Form kommt und der Alte wird, macht sich Korherr keine. "Wir müssen da ein bissl Geduld haben", sagt der Hartberger. Und Korherr kann das auch begründen: Providence ist vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater geworden, Frau und Kinder haben aber nicht in Hartberg gewohnt. "Bis jetzt war er unglücklich, jetzt ist die Familie aber auch in Hartberg", sagt Korherr. "Gerade für einen so jungen Spieler ist das wichtig. Ruben wird wieder richtig gut, da bin ich mir sicher."

Hartberg wird die Qualität von Providence jedenfalls brauchen. In Topform hätte er die löchrige Linzer Hintermannschaft vor gehörige Probleme gestellt. "Ich hätte die Punkteprämie für sechs Punkte sehr gerne ausbezahlt", denkt Korherr an die ersten beiden Runden. Gegen Lustenau und BW Linz haben die Hartberger einen Vorsprung mit zwei Toren nicht ins Ziel gebracht. Gegen die Oberösterreicher hat ein Fehler im Spielaufbau den Anschlusstreffer gebracht. Hätte man den Ball da schon früher wegschießen sollen? "Nein. Wir wollen unser Spiel von der ersten bis zur letzten Minute durchziehen. Und das finde ich auch gut so", sagt Korherr.

Ohne Laufbahn zum Ausgleich

Dass die Linzer - etwas mehr als eine Minute nach dem Anschlusstreffer - auch noch zum Ausgleich gekommen sind, führt der Hartberger auf das neue Stadion zurück, die Fans trieben die Oberösterreicher regelrecht zum Ausgleich. "Ein Stadion ohne Laufbahn, da ist die Stimmung automatisch besser", sagt Korherr - und blickt neidisch nach Linz. "Die können einen Komfort bieten. Bei uns war auch was los, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber im sechsten Jahr zieht das in unserem Stadion nicht mehr."

Die Pläne für die Oststeiermark-Arena in Hartberg liegen in der Schublade - die Finanzierung lässt auf sich warten. In Linz hat die Stadt das Stadion gebaut und vermietet jetzt an den Verein - in Hartberg freilich ausgeschlossen. Investoren und der Verein müssen da für einen erheblichen Teil der kolportierten 40 Millionen aufkommen. "Von der Politik gibt es immer positive Signale", sagt Korherr. Es gäbe außer Hartberg aber eben auch Sturm, GAK, Kapfenberg und den DSV Leoben. "Für alle wird es nicht reichen."