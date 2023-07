So kann man sich bei seinem neuen Klub vorstellen! Maximilian Entrup traf bei seinem Debüt für den TSV Hartberg beim 3:2-Sieg gegen den FavAC doppelt (44., 59.) und auch Paul Komposch schrieb gleich in seiner ersten Partie in Blau-Weiß an (78.). „Für einen Stürmer ist es immer schön, zu treffen, wichtig ist aber, dass wir die Pflicht erfüllt haben“, wollte Entrup seinen Doppelpack nicht in den Mittelpunkt rücken.

Der Bundesligist, bei dem auch Ibane Bowat, Sam Schutti, Maximilian Fillafer und Christoph Lang in der Startformation debütierten, tat sich gegen den tief stehenden Regionalliga-Ost-Klub besonders im ersten Durchgang schwer, zwingend wurden die Oststeirer selten. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ eine Koproduktion der beiden neuen Stürmer den Knoten aber platzen: Lang lupfte den Ball in den Fünfmeterraum und Entrup drückte ihn zum 1:0 über die Linie. „Wir wussten, dass sich der FavAC hinten reinstellt, daher war es wichtig, dass wir ruhig geblieben sind“, sagte Entrup, der auch nach Seitenwechsel wieder als Torschütze in Erscheinung trat. Der eingewechselte und von Ruben Providence wunderbar freigespielte Christoph Urdl legte auf den völlig frei stehenden Entrup quer und dieser schob nach einer Stunde zum 2:0 ein. Als dann Komposch nach einer Kröpfl-Ecke zum 3:0 einköpfelte, glaubte niemand mehr an eine Überraschung.

Sie sollte auch nicht mehr gelingen, doch ein absolutes Traumtor aus 25 Metern von Arnel Mandalovic sicherte den Gastgebern nicht nur das schönste Tor des Nachmittages, sondern ließ den FavAC auch nochmals aufkommen (82.). Denn nur zwei Minuten später stand es plötzlich 2:3, weil Ali Khodadadzada völlig unbedrängt einnicken konnte (84.). Der Ausgleich fiel aber nicht und so steht Hartberg in der zweiten Runde des ÖFB-Cups.

Bad Gleichenberg traf früh

Nur kurz kam in Bad Gleichenberg der Gedanke auf, dass es gegen den GAK zu einer Überraschung reichen könnte. Denn der Zweitligist aus Graz startete gegen den Regionalligisten denkbar schlecht in das Steirer-Duell, grätschte Marco Gantschnig den Ball doch nach nur einer Minute ins eigene Tor. Aber der GAK machte schnell deutlich, nicht schon in der ersten ÖFB-Cuprunde die Segel streichen zu wollen. Nachdem Neuerwerbung Michael Cheukoua noch einen „Sitzer“ ausließ, fasste sich Benjamin Rosenberger ein Herz und schoss aus der Distanz zum Ausgleich ein (10.). Dieser Treffer ließ die Rotjacken vor etwa 1800 Zusehern sicherer auftreten.

Der Führungstreffer war schließlich ein Produkt zweier anderer Neuzugänge: Christian Lichtenberger legte im Strafraum zwar zum Gegner zurück, Daniel Maderner spritzte aber dazwischen und erzielte das 2:1 (32.). In der 40. Minute agierte er nach einem schönen Konter selbst als Assistgeber, bediente Michael Lang und der konnte sich die Ecke zum 3:1 aussuchen.

Wer zum Pausenpfiff dachte, der Underdog könnte nochmals ins Spiel zurückkommen, wurde rasch eines Besseren belehrt. Lichtenberger verwertete eine Flanke von Paolo Jager eiskalt und durfte wie auch Maderner einen Treffer zu seinem Debüt im Dress der Athletiker bejubeln (48). Der eingewechselte Sandro Schleich, der kurz zuvor nach einem Foul von Gäste-Fans mit Bier begossen wurde, brachte die Gastgeber mit einem schönen Schlenzer dann noch einmal heran (79.), letztlich war der Sieg des GAK aber nie in Gefahr.