Dass Innenverteidiger Michael Huber beim GAK keinen Vertrag mehr bekommt, haben die Grazer bereits am Dienstag bekannt gegeben. Jetzt steht fest, wo der Burgenländer seine Karriere fortsetzt: bei Regionalliga-Aufsteiger Oberwart.

"Seit zwei Jahren bemühen wir uns schon um Michael Huber, jetzt hat es endlich funktioniert, und wir können diesen Topmann in den nächsten zwei Jahren im Oberwart-Dress sehen. Ich glaube, dass Michael Huber sehr gut in unser Konzept passt, er stammt ja aus dem Südburgenland und wird mit seinem Wechsel nach Oberwart ein weiteres Mosaiksteinchen zu unserer Regionalität beisteuern. Michael Huber wird uns mit seiner Routine und seinem Spielverständnis zum einen viel Freude bereiten, zum anderen unsere jungen Kicker führen und zum dritten mithelfen, die Aufgabe 'Regionalliga Ost' mit dem bestmöglichen Erfolg zu bewältigen", sagt Oberwart-Präsident Gerhard Horn.

Und auch Huber freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit dem Wechsel nach Oberwart geklappt hat. Ich denke, es war auch für mich persönlich der richtige Schritt, denn hier in Oberwart ist in den letzten Jahren Großes entstanden. Wir wollen den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen und in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. Dazu möchte ich meine Erfahrung einbringen, die jungen Spieler unterstützen, und gemeinsam wollen wir mit starken Leistungen versuchen, noch mehr Fans ins Stadion zu holen."

Der 33-Jährige hat 113 Mal für Hartberg gespielt - unter anderem auch in der Qualifikation zur Europa League - und 34 Mal für den GAK.