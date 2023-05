Letztes Heimspiel in der Bundesliga-Saison 2022/2023. Hartberg kann mit einem Sieg die SV Ried in die Zweitklassigkeit befördern. Und gleichzeitig die theoretische Chance auf das internationale Geschäft wahren.

Trainer Markus Schopp überrascht mit der Aufstellung: So beginnt Marcel Schantl rechts in der Viererkette. Der 22-Jährige steht das erste Mal seit 28. November 2021 in der Startelf.

Donis Avdijaj muss mit einem Platz auf der Ersatzbank vorliebnehmen. Dario Tadic steht nach überstandener Verletzung wieder im Kader.