Der TSV Hartberg und Austria Lustenau eröffnen die entscheidende Phase der Fußball-Bundesliga. Im Freitagabend-Spiel der Qualifikationsgruppe (19.30 Uhr, Sky live) wollen sich sowohl die Steirer als auch die Vorarlberger einen guten Start verschaffen. Sechs Mannschaften liegen vor den finalen zehn Runden im Rennen gegen den Abstieg innerhalb von sechs Punkten, wobei Lustenau als Zweiter der Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf den Vierten Hartberg in die Qualigruppe geht. In bisher drei Antreten in der Qualifikationsgruppe ist Hartberg in der 23. Runde – also zum Auftakt in die entscheidende Phase – noch nie ein Sieg gelungen.

Bei den Oststeirern war auf der Website von einem "10-Runden-Gemetzel" die Rede. Cheftrainer Markus Schopp sprach von einer "riesigen Herausforderung", die in jedem Spiel ansteht. Hartberg sei die Situation aber bekannt. "Wir kennen den Prozess und wissen, was es bedeutet, in diesen zehn Spielen zu performen und Resultate holen zu müssen." Bei den Steirern steht der vor der Länderspielpause verletzte Donis Avdijaj wieder zur Verfügung und steht auch in der Startformation. Jürgen Heil fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre.

Die Aufstellung des TSV Hartberg