In der fünften Saison seit der Reform der Fußball-Bundesliga wird der WAC erstmals nicht in der Meistergruppe spielen. Die Wolfsberger mussten sich beim TSV Hartberg mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und haben zwei Runden vor der Ligateilung keine Chance mehr auf die Top 6. Ruben Providence sorgte in der 90. Minute für den verdienten Sieg der Hartberger.

Die Steirer waren die aktivere und gefährlichere Mannschaften. Dominik Prokop brachte den TSV mit seinem ersten Bundesligatreffer seit Mai 2019 in Führung (16.), Tai Baribo gelang per Elfmeter nach VAR-Entscheidung der Ausgleich (33.). Der in der 71. Minute eingewechselte Providence sicherte Hartberg mit seinem Last-Minute-Treffer aber doch noch drei Punkte. Dank des ersten Heimsiegs seit August überholten die Steirer den SCR Altach und haben als Tabellenzehnte drei Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten Ried.

Erstmals gefährlich wurde der WAC, den Freistoß von Adis Jasic konnte Hartberg-Torhüter Raphael Sallinger aber klären (7.). Auf der Gegenseite landete der Ball im Tor. Von Dario Tadic kam der Ball zu Prokop, der sich die Chance auf seinen ersten Bundesliga-Treffer seit fast vier Jahren nicht nehmen ließ. WAC-Torhüter David Skubl, der aufgrund der Erkrankung von Hendrik Bonmann und der Verletzung von Lukas Gütlbauer sein Bundesliga-Debüt gab, war ohne Chance.

Der VAR schaltete sich ein

Einem Doppelschlag verwehrte der VAR die Zustimmung, Torschütze Dominik Frieser stand in der Entstehung im Abseits (20.). Auch die nächste VAR-Entscheidung fiel zugunsten der Wolfsberger aus. Nach einem Kopfball von Baribo fiel Ousmane Diakite der Ball auf den Arm, Schiedsrichter Daniel Pfister entschied mit Verzögerung und nach Video-Studium auf Elfmeter, den der Israeli verwertete.

Hartberg setzte aber nach und brachte die Abwehr der Gäste vor der Pause noch mehrmals in Bedrängnis. Auch nach dem Wechsel war die Elf von Markus Schopp am Drücker, Prokop scheiterte zweimal in guter Position (48., 58.). Im Finish wurde auch der WAC wieder gefährlich, Sallinger rettete mit einer Parade gegen Röcher zumindest das Remis (79.). Und in der letzten Minute schlugen die Steirer doch noch zu, Providence überhob nach Rotter-Pass Skubl zum verdienten Sieg.