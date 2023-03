189 Tage ist es her, dass der TSV Hartberg zuletzt einen Sieg vor den eigenen Fans bejubeln durfte. Am 27. August trafen Eylon Almog und Dario Tadic vor knapp über 1700 Fans beim 2:0 gegen die SV Ried. Heute ist der WAC in Hartberg zu Gast und die Oststeirer wollen den ersten Heimsieg gegen die Lavanttaler seit mehr als elf Jahren erreichen.

Auch den Wolfsbergern ist bewusst, dass im Kampf gegen den Abstieg drei Punkte dringend benötigt werden. Da soll Torhüter David Skubl helfen. Der 21-Jährige feiert sein Debüt in der Startelf. Für Hartberg kommt Kapitän Dario Tadic zu seinem ersten Startelf-Einsatz im Frühjahr.