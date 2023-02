Was auch immer sich Trainer Markus Schopp für sein Jubiläumsspiel – er betreut Hartberg zum 100. Mal in der Bundesliga – und den Beginn seiner zweiten Ära in Hartberg überlegt hat: Außer der Mannschaft weiß es niemand. Die beiden letzten Trainings vor dem so wichtigen Pflichtspielauftakt in Ried haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, Pressesprecher Roland Puchas war höchstpersönlich als „Security“ abkommandiert.